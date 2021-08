Staat er ineens een muur voor het raam... Bewoners verbijsterd: ‘Dit verzin je niet’

,,Moet je nou toch eens kijken’’, zegt een bovenbuurvrouw als ze naar beneden wijst. ,,Dit is toch niet normaal? Het hele zicht vanuit die woning is weg. En nu is die vrouw verhuisd.’’



Een verdieping lager krijgt een overbuurvrouw bijna tranen in haar ogen. ,,Vanuit haar raampje zag ze iedereen aankomen. Als je iets wilde weten ging je naar haar toe.’’



Maar door de bouwblunder is ze dat plekje nu kwijt. Volgens de buurvrouw is de vertrokken dame bijna 93 jaar en was ze een van de langstzittende bewoners in het wooncomplex aan de Gemzenstraat. ,,Toen dat dak er op zat, stond ze hier overstuur op de gang. Kijk’’, wijst de overbuurvrouw naar haar arm. ,,Ik krijg er kippenvel van. Je moet er niet aan denken dat dit je overkomt. Dit verzin je niet.’’