Staatssecretaris grijpt niet in na kunstgrasrel

Dat blijkt uit een brief die Van Veldhoven aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Medio september onthulde Zembla dat een paar afvalverwerkingsbedrijven in Nederland structureel de regels overtreden bij de recycling van kunstgras. Onder hen: Vink uit Barneveld. Vink is één van de weinige bedrijven in Nederland die versleten kunstgrasvelden mogen verwerken. Volgens Zembla stapelde de onderneming kunstgrasmatten tientallen meters hoog op, op een plek waar dat niet mocht. Ook werden opgelegde dwangsommen ingetrokken.



Spoeddebat

De Gelderse gedeputeerde Conny Bieze stelde in de tv-uitzending te weten van de overtredingen van Vink, en dat het gesjoemel gedoogd wordt door de provincie. ,,Waar moeten we anders met het afval naartoe?’’, was haar vraag. ,,De regels mogen alleen overtreden worden in samenspraak met ons", vervolgde ze. Het optreden van de gedeputeerde kwam haar op veel kritiek te staan en leidde tot een spoeddebat in de Gelderse Staten en Kamervragen.