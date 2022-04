Stel dat uitgezet dreigt te worden naar Oekraïne vangt zelf vluchtelingen op: ‘We delen wat we hebben’

Het officiële standpunt van de Nederlandse overheid is nog steeds dat ze moeten worden uitgezet naar Oekraïne. Intussen vangen de al jaren stateloze vluchtelingen Igor en Galina Skrijevski in Apeldoorn voor de oorlog gevluchte Oekraïners op. ,,Dit is heel surrealistisch.’’