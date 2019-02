Stemmen op de Gelders Nieuwsfoto 2018? Al 1200 mensen gingen je voor

Gelderse Nieuwsfoto 2018ARNHEM - Bijna 1200 stemmen zijn er inmiddels binnen voor de publieksprijs van de Gelders Nieuwsfoto 2018. Althans de stemmers die dat via de website van het Apeldoornse cultuurhuis CODA en de regionale kranten De Gelderlander en De Stentor doen. Dat zijn er in de twee weken die de stemming nu open is al ongeveer evenveel als het totaal aantal stemmers van vorig jaar.