Sterke wietlucht verraadt plantage in Apeldoorn: 6 mannen en 2 vrouwen opgepakt

Bij de inval van de politie waren acht personen in het pand aanwezig. Allen konden worden aangehouden. De burgemeester van Apeldoorn heeft het pand direct gesloten.



Om 9.00 uur ‘s ochtends werd de politie gealarmeerd door een verdachte situatie aan Het Kasteel. Agenten gingen direct na de melding op onderzoek uit. Een sterke wietlucht bevestigde hun vermoedens.



De volledige woning was in gebruik voor de productie van hennep. Zelfs een uitgegraven kruipruimte deed dienst hiervoor. De oogst was net door de telers binnengehaald in drie ruimtes en geknipt. In totaal vond de politie 256 planten en 277 stekjes. De verdachten hadden een illegale stroomvoorziening aangelegd om de kwekerij van stroom te kunnen voorzien.