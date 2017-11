Steun je buurt, pak de fiets

Ook een hekel aan het rijden in de spits? De oplossing is simpel: pak de fiets. Je blijft fit, het is goed voor het milieu en in vijf Nijmeegse buurten is het zelfs mogelijk om al fietsend lokale goede doelen te steunen. Hoe? Gewoon door de auto in te wisselen voor de fiets en de app Ring-Ring te downloaden.

Goede doelen in de buurt

Volgens Maria Buur, projectleider gemeente Nijmegen, verschillen de goede doelen flink. ,,In Nijmegen-West fietsen ze voor straatkoffie, zo willen ze de contacten met de buurt aanhalen. In Lent moet meer genaaid worden. Met de opbrengsten van Ring-Ring wordt een naaiworkshop voor vrouwen op touw gezet. De bewoners van Lindenholt willen kweekkasten en in Dukenburg is het motto 'kunst aan de muur'. Malden spaart voor een voedselbos en in Nijmegen-Noord dimdammen ze nog over het volgende doel."

Donatie van de gemeente

Quote De gemeente Nijmegen doneert een bedrag per gefietste kilometer Janine Hogendoorn Met Ring-Ring kunnen fietsers bijhouden welke afstand zij afleggen. ,,De gemeente Nijmegen doneert per gefietste kilometer een bedrag tussen de 2 en 5 eurocent. Per deelnemende buurt zijn er goede doelen gekoppeld aan een bepaald aantal kilometers. Hebben bewoners dit aantal bereikt, dan wordt door de gemeente uitbetaald", zo legt Ring-Ring-oprichtster Janine Hogendoorn uit.

Wisselwerking

Volledig scherm Ring-Ring kaart met fietsroutes in Nijmegen © Ring-Ring Nijmegen is na Amsterdam de tweede stad die zich bij Ring-Ring heeft aangesloten. Hogendoorn: ,,Het is een wisselwerking met de gemeente. Die zet zich in voor minder auto's in de stad. Ons initiatief sluit daar mooi bij aan. In Nijmegen is in principe alles te bereiken binnen een straal van 10 kilometer. Dat is 30 minuten fietsen op een haalbaar tempo.'

Het ontstaan van Ring-Ring

,,Het idee voor Ring-Ring is ontstaan toen ik zelf op de fiets zat'', vertelt oprichtster Janine Hogendoorn. ,,Door een verhuizing van Amsterdam naar IJburg moest ik ruim 8 kilometer fietsen naar mijn werk als toezichthouder bij de AFM. Ik was bezig met een project waarbij we vanuit een positieve aanpak het gedrag van de marktpartijen wilden beïnvloeden.''

De fietser beter inzetten

Quote Fietsen is goed voor onze gezondheid en het milieu. Janine Hogendoorn Op een dagelijkse fietstocht kwam de ingeving: 'waarom zetten wij in Nederland de fietser niet veel beter in?' Hogendoorn: ,,Fietsen is goed voor onze gezondheid en het milieu. Door hier lokale doelen aan te koppelen, hoopte ik mensen bewust te maken dat ze met hun eigen gedrag hun eigen buurt kunnen aanpakken."

Maatschappelijke bijdrage

Dat was in 2011 en daarna ging het snel. ,,In 2013 werd de eerste versie van Ring-Ring getest en in 2015 kon Ring-Ring doorgroeien tot een sociale & impactonderneming. Fietsers lossen namelijk drie maatschappelijke problemen in één klap op: klimaat, gezondheid en drukte op de weg."