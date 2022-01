Storm Corrie raast over Oost-Nederland: vrachtwagen waait in greppel langs A18, container rolt weg op in Deventer

videoWaarschijnlijk hoor je haar buiten al razen: Corrie is volop aan het stormen in Oost-Nederland. Dat levert in de regio veelal kleine schade op. Lees hier wat de storm teweegbrengt.

De storm Corrie heeft maandagmorgen een kleine vrachtwagen van de snelweg geblazen tussen Didam en Wehl. De vrachtwagen belandde op de kant in een greppel naast de weg.

Volledig scherm Een kleine vrachtwagen is van de A18 geraakt tussen Didam en Wehl. © DG

Een omgewaaide boom belandde op het dak van een geparkeerde auto aan de Willem Lodewijklaan in Ede. De brandweer is gekomen om een veilige situatie te creëren en daarbij de boom in stukken te zagen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

Volledig scherm De brandweer in actie aan de Willem Lodewijklaan in Ede, waar een boom omwaaide en op een auto terechtkwam. © AS Media

Op Urk ging een trampoline de lucht in aan de Waaiershoek. Het gevaarte kwam op een schutting en schuurtje terecht. De bewoners zijn waarschijnlijk niet thuis.

Volledig scherm Een trampoline is uit een tuin geplukt door de storm in Waaiershoek op Urk. © ProNews

Ook werd de brandweer even voor negenen opgeroepen voor stormschade aan de Molenwiek op Urk. Hier was een dakrand van een woning losgewaaid. Met een hoogwerker kon de brandweer de loshangende metalen veiligstellen, zodat het gevaar was geweken.

Stormschade in jouw omgeving?



Stuur ons je foto of video!

Boom op de weg

In Zeewolde is vanmorgen een boom op de weg gevallen. Door de zware windstoten heeft een boom het begeven en is met wortel en al uit de grond gekomen. Een passerende ambulance zette tijdelijk de weg af. Hierdoor ontstond een file. De brandweer kwam ter plaatse en heeft de boom verwijderd.

Volledig scherm Op de Deventerstraatweg in Apeldoorn probeert de brandweer te voorkomen dat nog meer houten platen en plastic zeil van het dak van deze woning af waaien. © Persbureau Heitink

Houten platen

Op een pand waarin eerder brand heeft gewoed aan de Deventerstraat in Apeldoorn laten verschillende houten platen los die een dekzeil op zijn plek houden.

Volledig scherm Een container bij de sluis op de Zutphenseweg waaide door de storm de weg op. © Rens Hulman

Container waait de weg op

In Deventer waaide een container de weg op bij de sluis op de Zutphenseweg. Fotograaf Rens Hulman kreeg de schrik van zijn leven toen de container ineens in zijn blikveld kwam.

Volledig scherm Een tafel in Harderwijk kwam gevaarlijk op de balkonrand van een woning aan de Bazuindreef in Harderwijk te hangen. Het glazen tafelblad ligt in fijne stukjes op straat. © AS Media

Volledig scherm In Harderwijk is op de Bazuindreef een glasplaat aan diggelen gegaan door de storm. © Persbureau Heitink

Glazen plaat

De brandweer is op de Bazuindreef in Harderwijk druk met het opruimen van glas. Een grote glazen plaat hing los en viel naar beneden op de straat. Hierbij vielen geen gewonden. De brandweer heeft nog gecontroleerd of er niet nog extra onderdelen loshingen aan de woning, maar dat bleek niet zo te zijn. De glazen plaat bleek van een tafel te komen die door de harde wind was omgewaaid.