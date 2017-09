Stormschade: feesttent waait om, bomen knakken en attracties dicht

Elders in het oosten is er voornamelijk materiële schade. Zo waaide in Arnhem een boom om en belandde op drie geparkeerde auto's. Eén van de wagens raakte total loss. In Huissen werden bewoners van vier huizen geëvacueerd omdat een boom op hun woning dreigde te vallen. Uiteindelijk viel die de andere kant op.



In Afferden is het onzeker of de Oktoberfeesten komend weekend doorgaan. De feesttent is namelijk omgewaaid. De precieze schade is nog onduidelijk. De 3.000 mensen die een kaartje hebben voor het festijn, blijven daardoor nog even in spanning.



In Westervoort is de Rivierweg afgesloten, nadat enkele grote takken op het asfalt waren gevallen. De brandweer zaagt die in stukken en haalt ze weg. Hetzelfde geldt voor de Ulrik Huberstraat in Arnhem, waar woensdagmiddag een wilg over de weg ligt.