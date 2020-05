Straatrace met jonge kinderen op achterbank: politie pakt vijf rijbewijzen af

Vijf automobilisten konden vandaag hun rijbewijs inleveren bij de politie. Bij Harderwijk reden ze op een gegeven moment 180 km. per uur, daar waar 80 km de maximaal toegestane snelheid is. De automobilisten reden in, zoals de politie meldt op Facebook, ‘een grote groep sportieve auto's’

Agenten in burger signaleerden de groep, terwijl die onderweg was van Amersfoort richting de Flevopolder. Bij Harderwijk werden de wagens aangehouden.



Bij een automobilist werd ook een zorgmelding gemaakt, omdat in zijn auto kinderen van 1 en 6 jaar zaten. De zorgmelding houdt in dat er volgens de politie nader onderzoek moet komen naar hoe verantwoord deze persoon met zijn kinderen omgaat.

Straatrace

Het gezelschap deed vermoedelijk mee aan een straatrace of was daar naar toe onderweg, zo valt te concluderen uit een ander Facebook-bericht van de politie. ,,Vanavond kregen wij meerdere meldingen van straatraces.



Onder andere op de A1 bij Baarn, op de A28 bij Harderwijk en op de N302 bij Ermelo zouden hier tientallen voertuigen bij betrokken zijn. De straatracers zouden roekeloos en asociaal rijgedrag vertonen waarbij met hoge snelheden werd gereden en er gevaarlijke situaties in het verkeer ontstonden’’, zo schrijft Politie Team Verkeer Oost-Nederland.



In samenwerking met Politie Landelijke Eenheid, Politie Barneveld, Scherpenzeel en Nijkerk, Politie Veluwe-West en Politie Lelystad is er opgetreden.

Groep van 30 auto's