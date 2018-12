Supermarkt stuit op dief die 15.000 flessen champagne, wijn, port en sherry wegnam

Uit politieonderzoek bleek dat de mogelijk in totaal 15.000 flessen werden weggeroofd bij verschillende filialen van dezelfde supermarktketen. De dief had een dure dranksmaak. Vooral champagne, wijnen, port en sherry werden gestolen. Naast de 41-jarige verdachte is ook een 31-jarige man uit Uden aangehouden op verdenking van heling.

Meerdere keren per dag

Volgens een politie-woordvoerder ging de dief geslepen te werk. ,,Elke keer was het dezelfde supermarktketen waar hij toesloeg. De filialen lagen verspreid over een groot gebied.” De politie vroeg beelden op van de periode dat de flessen ontvreemd zouden zijn en kwam zo terecht bij de dader.



Hij ging altijd netjes gekleed op pad , soms meerdere keren per dag bij het hetzelfde filiaal. Welke supermarktketen slachtoffer is geworden van deze drankdief is niet bekend.



De verdachten zitten nog vast en moeten zich binnenkort verantwoorden in de rechtbank.