Testrit met peperdure bolide eindigt na 5 minuten in de sloot bij Hulshorst: de schade is enorm

‘Dit is wel klaar’

De Alfa Romeo Giulia, type 2.9 V6 Quadrifoglio, is een exemplaar uit hun zogenaamde Esclusivo-reeks van het bedrijf en kent een topsnelheid van 307 kilometer per uur. De bolide is van bouwjaar 2021 en wordt een prijs toegedicht van 104.500 euro.



,,Ik ben net even snel wezen kijken, maar dit is wel klaar. Die is total loss”, vertelt Bode. ,,Dat is balen, ja. Dit is ons nog nooit eerder gebeurd.”