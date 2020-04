Tientallen bekeuringen voor samenscholende groepen jongeren

De politie laat via Facebook weten dat het ging om zeven jongeren in Kerkdriel en tien jongeren in Zaltbommel.



In Kerkdriel ging het om één groep jongeren die had afgesproken samen te komen op de voetbalvelden van DSC. Die velden zijn overigens gesloten. De jongeren hielden onderling wel voldoende afstand van elkaar, maar door met zeven mensen samen te zijn, was nog steeds sprake van samenscholing en dus werden zeven boetes uitgeschreven.



In Zaltbommel ging het om een soortgelijk verhaal. Ook daar kwam een groep samen, maar dan op een carpoolplaats. Ook zij hielden voldoende afstand, maar waren met teveel mensen samen. Dus werden ook hier boetes uitgeschreven. Het ging in eerste instantie om zes boetes.



Later kwamen er daar nog vier bij, omdat agenten een auto voorbij zagen rijden waar vier mensen in zaten, die niet allemaal bij hetzelfde gezin hoorden.