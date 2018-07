Toeristenrecord lonkt voor Gelderland

Exacte cijfers over het zomerseizoen zijn nog niet bekend, maar alles wijst erop dat in 2018 meer mensen hun vakantie in Nederland doorbrengen dan in voorgaande jaren. ,,Vooral veel lastminuteboekers besluiten nu in eigen land te blijven’’, zegt Elsje van Vuuren namens het Nederlands Bureau Toerisme & Congressen (NBTC). ,,Voor het lekkere weer hoeven ze niet de grens over.’’



Dat valt ook in Gelderland op. ,,Het is ideaal toerismeweer’’, meent Herre Dijkema, directeur van het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen (RBT KAN). ,,Verblijven op campings en vakantieparken in de provincie is in trek. Er staan haast files voor de slagbomen. Niet alleen landgenoten, maar ook buitenlanders lijken de provincie goed te vinden voor een vakantie.’’