Top 2000 in de regio: Normaal, Boudewijn de Groot, Rowwen Hèze en Coldplay

ARNHEM/ NIJMEGEN - In het land van Maas en Waal scoort de gelijknamige hit van Boudewijn de Groot nog steeds uitstekend. En als het alleen aan de inwoners van de Achterhoek en Liemers had gelegen, dan zat Normaal twee keer bij de eerste twintig van de Top 2000.

Dat blijkt uit de stemresultaten per regio voor de jaarlijkse hitlijst van Radio 2.

Wat verder opvallend is bij de stemmers op de liedjes voor de Top 2000? Dat Arnhem iets met Coldplay lijkt te hebben, en dat de stemmers in Nijmegen opvallend jong zijn. Verder is het opvallend dat de Nijmeegse Top 10 veel op de landelijke lijst lijkt, met zeven 'oude' nummers uit de jaren 70.

Arnhem

Als het aan de Arnhemmers had gelegen, was niet Bohemian Rhapsody van Queen maar Hotel California van The Eagles op nummer 1 geëindigd in de Top 2000 van 2017.

De Arnhemse top vijf wijkt op een aantal punten af. Op 1 eindigt The Eagles, op 2 Queen en op 3 Led Zeppelin. De vierde plaats wordt ingenomen door Pink Floyd met Wish you were here en de vijfde plaats gaat naar Coldplay met Fix you. Arnhem lijkt wel iets met die Britse band te hebben. Het nummer Politik van Coldplay, dat op de landelijke lijst niet hoger komt dan plaats 1.547, eindigt in Arnhem op 573.

Achterhoek en Liemers

Als het alleen aan de inwoners van de Achterhoek en Liemers had gelegen, dan zat Normaal twee keer bij de eerste twintig van de Top 2000. Deurdonderen en Oerend hard zijn razend populair in de twee regio's met respectievelijk plaats 12 en 18.

De Normaal-klassiekers taan in de landelijke lijst namelijk op 308 en 343. Het nummer Alie van Normaal staat in de lijst van alle inzendingen uit de Liemers en Achterhoek 1.121 plaatsen hoger dan landelijk gezien.

Het woord 'rock' lijkt goed te scoren in de twee regio's. Zo worden Rock and Roll van Led Zeppelin en Rockin' all over the world van Status Quo aanzienlijk beter gewaardeerd dan in de landelijke lijst.

Vallei

Het stemgedrag van alle inwoners van de Vallei voor de landelijke Top 2000 verschilde toch enigszins met de plaatselijke Top 400 uit Wageningen, die dit jaar voor het eerst verscheen. De Vallei koos voor Queen met Bohemian Rhapsody op nummer 1 en The Eagles met Hotel California op 2. Verder is alleen Wish You Were Here op plek 7 ook terug te vinden in de Vallei Top 10 van de Top 2000.

De stemmers uit de Vallei hadden ook een paar bijzondere uitschieters. Zo lijken ze te houden van Dire Straits. Zo staat Brothers in Arms in de Vallei op 6 en landelijk op 17. Telegraph Road is nog opvallender met een 47e plaats landelijk en een 12e in de Vallei. Ook Electric Light Orchestra (Don't Bring Me Down) scoort opmerkelijk, met een 360e plek in de Vallei, terwijl heel Nederland het waardeert met plaats 1070.

Rivierenland en Betuwe

Ten koste van Guns 'n Roses' klassieker November Rain haalt de Culemborgse Claudia de Breij in Rivierenland en de Betuwe nog net de Top 10. De cabaretière kan met haar Mag Ik Dan Bij Jou lokaal op meer steun rekenen dan landelijk. Daar staat zij met het nummer op een verdienstelijke 14de plek in de hitlijst van Radio 2.

Voor lokale helden uit Rivierenland en de Betuwe is in de Top 2000 geen plek. Zo staan Tielenaren Frans Duijts en Vinchenzo niet in de lijst en is er ook geen notering voor Vader Abraham (Elst) en Harry Sacksioni (Lienden).

In de regio gaven meer mannen dan vrouwen hun favoriete nummers voor de Top 2000 door. Van alle stemmers is 60 procent man. En hoewel de hitlijst onder jongeren populairder wordt, is de grootste groep stemmers lokaal tussen de 46 en 60 jaar oud. Zij zorgden voor 43 procent van alle lokale stemmen.

Maas en Waal

Het Land van Maas en Waal is het land van Boudewijn de Groot. Uiteraard scoort zijn klassieker Het land van Maas en Waal hier veel beter dan in de rest van Nederland. Ook de andere grote Top 2000-hit van De Groot, Avond, staat hier hoger dan in de Nederlandse lijst. Op 4 in Maas en Waal, landelijk op 9. Verder scoren ook de Nijmeegse acts Frank Boeijen en De Staat veel beter met de hits Kronenburg Park, Zwart Wit en Witch Doctor.

