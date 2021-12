Treinverkeer bij Apeldoorn ontregeld: machinist voelt dat hij ergens tegenaan botst

Zoektocht

Ondertussen wordt het treinverkeer tussen Apeldoorn en Amersfoort volledig stilgelegd omdat niet meteen duidelijk is wat er precies is gebeurd. Politie en ProRail zoeken in naastgelegen bossen en op de spoorwegovergang, maar vinden niet meteen iets. Uiteindelijk besluiten de politie en enkele medewerkers van ProRail om op het spoor verder te gaan zoeken. Even verderop op een plek iets naast het spoor vinden ze omstreeks 19.00 uur een wild zwijn: het is de reden waarom de machinist een klap heeft gevoeld. Ze leggen het wilde zwijn verder van het spoor af, zodat een wildbeheerder het dode beestje kan ophalen.

Protocol

,,Dit heb ik nog niet vaker meegemaakt”, zegt ProRail-woordvoerder Nick Kouwenhoven naderhand. ,,Maar in deze tijd komt er natuurlijk helaas vaker een hert of zwijn in botsing met de trein. De machinist had de indruk dat hij iets of iemand had aangereden, maar voelde niet duidelijk wat het was. In dit geval kan het een dier of persoon zijn. Er is daarom een protocol om de trein verderop stil te zetten met de passagiers daar nog in. Dit is standaard, zodat de politie proces-verbaal kan opmaken.”



Volgens hem zijn de beperkingen snel opgeheven nadat de oorzaak duidelijk is geworden. De NS bevestigt later dat vanaf ongeveer 20.00 uur het treinverkeer tussen Apeldoorn en Amersfoort weer op gang is gekomen.