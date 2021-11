Trucker raakt onwel en ramt met vrachtauto vangrail op A28: met spoed naar ziekenhuis

De chauffeur is onder begeleiding van het ambulancepersoneel en de brandweer uit de vrachtwagen gehaald en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



De chauffeur was volgens de heer Jacobs, wagenparkbeheerder van het transportbedrijf Oegema uit Dedemsvaart, niet bij machte om de vrachtwagen te besturen, waarna hij tegen de vangrail aan botste. Werknemers van het bedrijf zijn geschrokken: ,,Onze chauffeur was niet aanspreekbaar op het moment dat hij werd aangetroffen de vrachtwagen. Dan is er toch echt wel serieus wat aan de hand. Naar omstandigheden gaat het nu goed met hem, maar hij wordt onderzocht in het ziekenhuis en het is afwachten wat de uitslag daarvan is.”



Wonder boven wonder waren er geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Jacobs: ,,Er was alleen blikschade. De vrachtwagen is inmiddels geborgen door een bergingsbedrijf en staat hier bij ons op het terrein.”