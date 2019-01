Twee gewonden door brand in Apeldoorn: ‘Gre, jouw flat staat in brand!’

Het vuur was op de zesde verdieping uitgebroken van het gebouw aan de Abraham Kuyperstraat. De flat is grotendeels door het vuur verwoest. De brandweer had grote moeite om de bewoners te bereiken, maar kon uiteindelijk wel iedereen in veiligheid brengen.

De brandweer controleerde per verdieping of ook echt alle bewoners uit hun appartement waren. Volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland telt de flat 22 appartementen met 33 bewoners, maar waren die niet allemaal thuis vanwege vakantie.

Van balkon gehaald

De bewoner van het appartement waar de sauna in zat was thuis en vluchtte naar buiten. ,,Hij is door de brandweer van het balkon gehaald’', zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Wat er precies is misgegaan met de sauna wordt nog onderzocht. Het appartement liep grote brandschade op. ,,In de rest van de appartementen lijkt de schade mee te vallen, ook al is er wel wat rook- en waterschade’', vertelt de woordvoerder.’’