Twee kinderen gewond geraakt bij val van grote hoogte in Brummen

Volgens een eerste melding was er sprake van dat een baal hooi op iemand was gevallen. Deze persoon heeft een hoofdwond opgelopen. Voor het ongeluk zijn twee traumahelikopters opgeroepen voor medische hulpverlening.

Het ongeluk gebeurde omstreeks 14:15 uur aan de Cortenoeverseweg in Brummen. De traumahelikopter was op de terugweg naar vliegbasis Volkel toen de melding binnenkwam van het bedrijfsongeluk. Deze helikopter heeft een patiënt naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen gebracht. Een tweede traumahelikopter is momenteel landde ook in Brummen, maar vertrok zonder patiënt.