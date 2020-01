Twee vermiste mannen uit Oostrum om het leven gekomen in gierput

In het Limburgse Oostrum zijn vanmiddag de stoffelijke overschotten van twee mannen gevonden in een gierput.

Het tweetal werd vermist op een boerderij aan de Zomp in Oostrum, in de Limburgse gemeente Venray. De brandweer werd rond 14.00 uur gealarmeerd en is een zoektocht gestart.

De Limburger schrijft dat de twee mannen aan het werk waren bij de mestopslag. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De brandweer Limburg Noord laat op Twitter weten dat ‘helaas alle hulp te laat kwam’.

Bedwelmd

Het is niet de eerste keer dat een dodelijk ongeluk voorkomt in een gierput. Twee jaar geleden vielen een vader en zijn zoon in een mestput in het Groningse Oldehove. De jongen viel toen als eerste in de put en raakte bedwelmd door de gassen uit de mest. Zijn vader, die hem probeerde te bevrijden, raakte vervolgens ook bedwelmd.