Twee woningen in Epe verwoest door brand, buurt vermoedt opzet

Carport

De brand begon omstreeks 02:15 uur bij de carport voor een woning. Onder die carport stonden twee auto's geparkeerd. De brand is vervolgens overgeslagen naar twee aangrenzende rijtjeswoningen. Het gaat hierbij uit de middelste woningen van een blok van vier. De schade in beide huizen is groot.

Rookgordijn

De brandweer had veel moeite om het vuur in de twee woningen te doven. Omdat er bij de brand veel rook vrij kwam, werden buurtbewoners geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden.

Brand meester

Om 05:35 uur werd het sein brand meester gegeven en kon worden begonnen met nablussen. Brandweerlieden van de korpsen uit Epe, Oene en Vaassen zijn aanwezig geweest om het vuur te doven. Ook werd de hulp van een hoogwerker uit Elburg ingeroepen. De burgemeester van de gemeente Epe is 's nachts ter plaatse gekomen om de situatie in de straat te bekijken.

Mogelijk brandstichting

De buurt – die in groten getale op straat stond toe te kijken hoe de brandweer aan het werk was – vermoedt dat er een grote kans is op brandstichting. Eerder op de avond waren er namelijk ook al branden in Epe. Tegen 01:45 werd er een brand gemeld aan de Slotgraskamp dat op ongeveer 500 meter van de Klimtuin ligt. Ook in het nabije Smitskamp brak brand uit. Hierbij ging het om een schuur.