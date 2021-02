Ufuk (22) was bij de rellen, maar heeft nu spijt: ‘Ik zet mijn toekomst op het spel’

Het is op zondag 24 januari rond de klok van 18.00 uur als Celik zijn Instagram opent. Via wat mensen die hij volgt, ziet hij oproepen om ’s avonds naar de Drie Maagdenrotonde te komen in de wijk de Maten. ‘Molotovcocktails, stenen, vuurwerk. Neem alles mee. Dan zien we wel wat er gebeurt’. Samen met drie vrienden gaat Celik richting de rotonde. Lopend vanuit hun huis in Apeldoorn-Zuid. Mochten ze de pineut zijn, kunnen ze altijd nog vluchten is het idee.

Wat bewoog jou om naar die rotonde te gaan?

Celik: ,,De spanning en sensatie. We zagen het eerder gebeuren in Tilburg en Eindhoven. We hebben niets gedaan. We wilden gewoon meemaken hoe het er in Apeldoorn aan toe zou gaan.”



Waarom?

,,Dat vinden we interessant. We zijn gefrustreerd dat we niets kunnen doen nu. We hebben het gevoel dat alles ons wordt afgenomen.”