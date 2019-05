Uit de examenbanken: ‘Wie zoekt een allround inzetbare vwo’er?’

‘Vwo’er zoekt werk’

‘Tussenjaar? Niet nuttig’

Sabine Hellegering (vmbo-t) Sabine (16) uit Lienden: ,,De middelbare school zit erop. Ik heb fijne jaren gehad op het Pantarijn en ga mijn docenten en schoolgenoten missen. Maar ik kijk ook erg uit naar de mbo-opleiding verpleegkunde waar ik volgend jaar mee begin. Het is leuk om je te specialiseren in iets wat je interesseert. Ik droom ervan later kinderverpleegkundige te worden. Daarom wil ik zo snel mogelijk doorstuderen. Het nut van een tussenjaar zie ik voor mezelf niet in. Dat is misschien anders voor leerlingen die niet goed weten welke studie ze moeten kiezen.’’

‘Tip: stress is onnodig!’

Eva Schipper (vwo)

Eva (18) uit Aalten: ,,Wow, de examens zijn voorbij. Gek dat een periode waar je misschien wel zes jaar naartoe leeft zo plotsklaps voorbij is. Dat besef ik nog niet helemaal. Ik denk trouwens dat het een goede les is voor scholieren die nog examen moeten doen in de toekomst: laat je niet gek maken. De examens worden opgeblazen en groter gemaakt dan ze zijn. Te veel stressen is nergens voor nodig. Voor mij is het nu ineens voorbij met het leren. Maar ik denk niet dat ik me ga vervelen. Gisteravond al gezellig de kroeg in geweest!’’