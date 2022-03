Uitslaande brand verwoest rietgedekte boerderij van ouder echtpaar in Putten

update | videoEen uitslaande brand verwoestte vanavond de boerderij van echtpaar Lozeman in Putten. De man en vrouw, allebei achter in de 70, wisten op tijd naar buiten de komen. ‘Ma zei altijd bij alles: ‘Ah, brand is erger’.

Het incident aan de Groot Hellerweg werd om 19.35 uur bij de hulpdiensten gemeld. De brand zou zijn ontstaan in de schoorsteen. ,,Pa heeft nog geprobeerd de brand te blussen”, laat dochter Janneke weten.



,,Ma heeft 112 gebeld en wat foto’s gepakt. En de laptop met een snoertje. Ze wilde ook nog kleren pakken, maar kreeg daar de tijd niet meer voor.”



Er kwamen twee blusvoertuigen, twee waterwagens en een hoogwerker naar de brandende boerderij. Uit voorzorg meldde ook een ambulance naar de Groot Hellerweg. De heer Lozeman had wat rook ingeademd en is astmatisch. Hij werd daarom nagekeken door het ambulancepersoneel. Een bezoek aan het ziekenhuis bleek niet nodig.

Volledig scherm De brandweerlieden proberen de brand te blussen. © Alfred Ruitenga

Nablussen

Een gespecialiseerde rietploeg van de brandweer hielp bij de bestrijding van het vuur. De enorme rookwolken waren in de wijde omgeving te zien. Om 21.09 uur werd het sein ‘brand meester’ gegeven. De brandweerlieden stortten zich daarna op het nablussen en het verwijderen van het dak van de woning.



,,De kap is totaal verloren gegaan”, zegt brandweerwoordvoerder Reint van de Bunte. ,,Er is ook behoorlijke schade op de verdieping. Op de begane grond is er daarnaast rook- en waterschade. We gaan proberen nog wat zaken voor de mensen uit de woning te halen. De gevels zullen wel intact blijven. Misschien zijn ze bruikbaar voor de wederopbouw.”

Nuchter

De getroffen familie is totaal niet uit het lood geslagen, ondanks de verwoestende brand. ,,Ma zei altijd bij alles: ‘Ah, brand is erger.’”, vertelt zijn dochter. ,,We zijn nuchtere mensen. Pa is altijd positief ingesteld. Ik ben geen expert, maar we gaan ervan uit dat de woning verloren is.”



De woning was grofweg een halve eeuw in de familie. ,,Mijn opa en oma woonden hier al”, vertelt Janneke Lozeman. Voor het getroffen echtpaar is onderdak geregeld. ,,Wij nemen de hond mee.”

