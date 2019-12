Van mij mag er snel een nieuwe documentaire over Achilles'29 komen

Rechter Dirk Vergunst heeft Achilles ‘29 vrijdag in het kort geding dat de familie Derks had aangespannen een draai om de oren gegeven. Vergunst constateerde ‘misdragingen’ van Achillesleden, maar zag die niet bij de familie Derks, zei hij. Het is het zoveelste hoofdstuk in de langslepende strijd die de Groesbeekse voetbalclub voert met haar oud-bestuursleden en eigenaren van de grond waarop sportpark De Heikant ligt.