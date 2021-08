Vegan Streaker verstoort dolfijnenvoorstelling in het Dolfinarium, show direct stilgelegd

De verstoring is op video vastgelegd. In het filmpje is te zien hoe drie activisten over de omheining in het DolfijndoMijn klauteren, vlak nadat de dolfijnenvoorstelling is begonnen. Ze houden protestborden omhoog, waarop staat te lezen dat dolfijnen ‘in de zee thuishoren’.



Vrijwel direct gaat het licht aan en wordt omgeroepen dat de voorstelling wordt stilgelegd. ,,Zoals jullie merken, wordt de voorstelling verstoord door activisten”, klinkt het door de speaker. ,,Hierdoor is het helaas niet mogelijk om de voorstelling voort te zetten. Het Dolfinarium betreurt het dat deze activisten niet met ons in gesprek gaan, maar in plaats daarvan naar zulke extreme middelen grijpen en daarbij onze dieren mogelijk in gevaar brengen.”