Veluwse horecaman is ‘verwarrende regels’ rond corona beu: dan maar in de auto op het terras

Ferdi bouwt ze nu om tot mobiele ‘terraszitjes’. Voor een boete vreest hij niet meteen: ,,Mits de gemeentelijke controleur een beetje gevoel voor humor heeft.’’



Het is even inschikken, maar dan zitten ze toch ‘monsterlijk mooi’. De drie vrienden van Ferdi van Essen - plus vader Peter - die als testpanel van zijn jongste ingeving fungeren. Hoewel de ‘twaalf nog niet in de klok is’ zitten ze prinsheerlijk aan hun aperitiefje in het busje pal voor de ingang van Terra Nova, hamburgerrestaurant, annex bar, annex midgetgolfbaan aan de Nijkerkerstraat in Putten.