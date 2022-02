Veluwse vrienden Bram (18) en Robbin (19) maken reis van hun leven, tot noodlot toeslaat: ‘Ik troost me met gedachte dat hij gelukkig was op deze reis’

De deurbel gaat. Het is vrijdagnacht en twee politieagenten staan voor hun woning in het Veluwse dorp ‘t Harde. De agenten kijken bedrukt en brengen het nieuws waar Thijs van ‘t Hul (48) en zijn vrouw Alinda (50) al uren voor vrezen. De naam van hun zoon Bram staat op de passagierslijst van de Cessna 207 die vrijdag in Peru is neergestort.



Als ze een dag eerder op een nieuwssite lezen over een vliegtuigcrash waarbij zeven mensen om het leven komen, waaronder drie Nederlanders, zijn ze direct ongerust. Hun zoon Bram reist door Peru en is bovendien in de regio van het ongeluk. Ze proberen rustig te blijven. Er zijn daar veel Nederlanders, het hoeft niet om Bram te gaan.



Maar als ze geen contact krijgen, groeit hun bezorgdheid. ,,Het is volstrekt onwerkelijk wat we nu meemaken”, vertelt vader Van ‘t Hul. ,,Ik heb de beelden gezien. Het vliegtuig is neergestort en er was een explosie. Ik heb geen enkele hoop dat Bram nog in leven is.”