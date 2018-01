Veluwse VVD-fracties willen uitstel Lelystad Airport

EPE - De VVD-fracties in zes verschillende gemeenten op de Veluwe roepen op om de opening van Lelystad Airport uit te stellen. Pas als het luchtruim in 2023 opnieuw is ingedeeld en blijkt dat de laagvliegroutes boven Gelderland en Overijssel daadwerkelijk omhoog kunnen, mag het nieuwe vakantievliegveld open.

Met deze opstelling gaat de VVD op de Veluwe lijnrecht in tegen de partijgenoten in de Tweede Kamer, waar de VVD juist warm pleitbezorger is van een snelle opening van Lelystad Airport.

Breed gedragen

‘Als verenigde VVD-fracties van de Veluwe maken wij ons er hard voor om de Veluwe leefbaar en aantrekkelijk te houden voor onze inwoners, ondernemers en toeristen’, schrijven de liberalen in een gezamenlijke verklaring. De brief is ondertekend door de VVD in de gemeenten Elburg, Oldebroek, Hattem, Heerde, Epe en Voorst.

‘Wij zijn voor de ontwikkeling van Vliegveld Lelystad. Maar dit kan pas als er een volledige en betrouwbare milieueffectrapportage is en nadat het luchtruim opnieuw is ingedeeld. Herindelen is namelijk volgens luchtverkeersleiding Nederland geen garantie dat de laagvliegroutes in de toekomst hoger kunnen. De VVD-fracties van de Veluwe pleiten dat pas als alle feiten bekend zijn en de laagvliegroutes daadwerkelijk omhoog gaan er een nieuw en breed gedragen besluit over de opening en ontwikkeling van vliegveld Lelystad genomen kan worden.’

Cruciaal punt

Naast geluidsoverlast voor inwoners en toeristen en de schadelijke gevolgen voor het milieu, vrezen de VVD-fracties ook voor de veiligheid.

Quote Stel dat je alvast met Lelystad begint en na een tijdje blijkt dat de vliegroutes niet hoger kunnen, wat dan? Dat de Veluwse VVD-fracties juist nu met hun gezamenlijke verklaring naar buiten komen, is geen toeval. ,,Vorige week lieten verschillende VVD’ers in Flevoland en Apeldoorn zich uit voor een snelle opening van het vakantievliegveld”, zegt lijsttrekker Jan Willem Vos van de VVD in Epe. ,,Wij vinden het belangrijk daar een ander geluid tegenover te stellen. We verschillen met de minister op een cruciaal punt. Zij zegt: laten we beginnen met Lelystad Airport en daarna zorgen we er via de herindeling van het luchtruim voor dat de laagvliegroutes omhoog gaan. Wij zeggen: ga eerst herindelen, zorg dat de laagvliegroutes ook écht omhoog gaan en ga dan pas open. Want stel dat je alvast met Lelystad begint en na een tijdje blijkt dat de vliegroutes niet hoger kunnen, wat dan? Wordt dan de stekker uit het vakantievliegveld getrokken? Wij denken van niet.”

Onder vuur

Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) en de regeringspartijen komen steeds verder onder vuur te liggen van eigen lokale politici. Onlangs kwam de voltallige gemeenteraad van Zwolle met een motie waarin unaniem voor uitstel van vliegveld Lelystad wordt gepleit. Ook het CDA in Apeldoorn pleit daar sinds kort voor. Eerder al lieten alle partijen in de Provinciale Staten van Overijssel weten voor uitstel van het vliegveld te zijn. Ook vrijwel alle partijen in de Staten van Gelderland - inclusief VVD, D66, CDA en ChristenUnie - zijn voor uitstel van het vakantievliegveld.

Minister Van Nieuwenhuizen laat momenteel de door actiegroep HoogOverijssel ontdekte fouten in de milieueffectrapportage ‘repareren’. Begin februari neemt ze een besluit. Insteek is Lelystad Airport te openen op 1 april 2019, maar de kans is aanwezig dat opening met minimaal een jaar wordt uitgesteld.