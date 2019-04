Verdachte aangehouden na inrijden op gemeentehuis Harderwijk: ‘Alle schijn van bewuste actie’

Het incident gebeurde rond 14.45 uur. Volgens een ooggetuige kwam de auto met hoge snelheid aanrijden en knalde vervolgens op de pui van het stadhuis. De bestuurder gooide de autosleutel weg en maakte zich toen uit de voeten. Een klein uur later meldde de politie dat er een verdachte is aangehouden.

Volgens wethouder Jeroen de Jong lijkt er sprake te zijn van opzet. ,,Wat er precies gebeurd is, weet ik niet. Het heeft er echter alle schijn van dat het een bewuste actie is. Het is immers een nogal onlogische plek om van de weg te raken.’’ De ingang van het Harderwijkse stadhuis bevindt zich namelijk in een gebied waar auto’s niet behoren te komen.