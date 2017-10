Verdwenen Zutphens raadslid duikt op in ziekenhuis

Postbezorger

,,Hans is vanwege zijn werk als postbezorger woensdagochtend wel op de fiets naar het depot in Zutphen gekomen om vanaf daar met de brommer van zijn werk in Almen de post op te gaan halen en verspreiden. Maar in Almen is hij nooit aangekomen”, liet zijn zus Margreet Boersbroek weten. Zijn postbrommer werd ondertussen wel door de politie in Goor teruggevonden, meldt Vink.

Gemeenteraad

In een gemeentelijke vergadering kon wethouder Patricia Withagen meedelen dat de politie had laten weten dat Boersbroek gevonden was in het ziekenhuis en dat hij aanspreekbaar was. Wat verder zijn toestand is en hoe hij daar terecht is gekomen is nog onbekend.