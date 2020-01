Verkeersdrama eiste leven fietser: ‘Ik heb hun kind afgenomen en schaam mij diep’

De verdachte reed rond 01.00 uur op 25 februari 2018 op de Oost Veluweweg. Met een veel te hoge snelheid haalde hij twee auto’s in. Het 38-jarige slachtoffer stak met zijn fiets over en kwam daar in botsing met de VW Golf van de verdachte.



Het slachtoffer en zijn fiets werden enkele tientallen meters meegesleurd. Hij overleed ter plaatse. Volgens de officier van justitie is er sprake van grove schuld omdat de verdachte veel te hard reed en onder invloed was van cannabis.



Twee strafverzwarende omstandigheden in de visie van de officier. De toegestane snelheid is daar 80 en uit onderzoek bleek dat de verdachte tussen 127 en 147 km per uur gereden heeft.