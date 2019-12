Verkeersinfarct op snelwegen rond Arnhem nadat vrachtwagen op A50 lading stoeptegels verliest

Bij het ongeluk, ter hoogte van Vaassen, zijn honderden stoeptegels op de weg terecht gekomen. De ravage is enorm. Het gebeurde rond 05.30 uur op de rijbaan richting Zwolle. Naast de politie en Rijkswaterstaat was er ook een ambulance aanwezig, maar de vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De weg blijft volgens wegbeheerder Rijkswaterstaat dicht tot ongeveer 10.30 voor berging van de lading en de truck. Verkeer kan alleen passeren over de vluchtstrook.

Chaos

Achter het incident ontstond al snel een lange file.



Verkeer op de A50 richting het noorden kwam echter al veel eerder in de problemen. Rond 08.00 uur begonnen de files al bij knooppunt Ewijk bij Beuningen en liepen door tot ver na Arnhem.



Verkeer richting Apeldoorn en Zwolle krijgt vanaf Apeldoorn het advies de A1 en A28 te nemen. Bij Grijsoord ten westen van Arnhem kun je ook de A12 richting Utrecht volgen om via A30 en A1 op de A28 te komen.



Een half uur later waren de files op de A50 fors in lengte teruggelopen. Maar op de A12 vanuit de Achterhoek richting Ede en de A325, de Pleyroute bij aan de zuidkant van Arnhem, kampte het verkeer nog altijd met vertragingen van meer dan een half uur.



Na 09.00 uur nam de drukte op de snelwegen rond Arnhem langzaam maar zeker af.



Bekijk hier de actuele situatie op de snelwegen.