Verklaring 15-jarige over 'hoofddoekmishandeling' klopt niet, OM staakt onderzoek

Het onderzoek naar een mishandeling van het 15-jarige meisje in Emmeloord is stopgezet. Volgens het Openbaar Ministerie klopte haar verklaring op meerdere punten niet. Ook is het niet gelukt om een belangrijke getuige van de mishandeling te vinden.