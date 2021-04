Vermist kalfje op de Veluwe is gevonden! Jong dier vlucht het spoor op, conducteur vliegt het om de nek

Het zes weken jonge kalfje brak dinsdag uit toen boer Franken zijn stal aan de Harderwijkerweg in Hulshorst aan het uitmesten was. Het echtpaar Franken, in de zeventig, kon niet voorkomen dat het beestje de benen nam en richting kasteel de Essenburgh in Hierden rende. Daar raakte het uit het zicht.



De moederkoe ‘huilde’ dagenlang om het gemis van haar kalf, dat nog afhankelijk was van haar melk. Het geloei ging door merg en been. Boer Franken was dusdanig aangeslagen dat hij niemand te woord wilde staan. Met de koe in een trailer reed hij dinsdag en woensdag rond, in de hoop dat het kalf zou reageren.