Vermiste Emily (15) mogelijk ontvoerd, gestolen auto gesignaleerd in omgeving Oosterland

Woensdagochtend werd er ingebroken in de woning van Emily Meijer en haar familie. Hierbij werd de auto van haar ouders gestolen. Uit politie-onderzoek blijkt dat Emily mogelijk tegen haar wil is meegenomen.

De gestolen auto is een Peugeot 307 Break met kenteken 87-PB-SZ. Uit aanwijzingen van de politie blijkt dat de auto in de omgeving van Roosendaal en Oosterland is geweest. In die omgeving is door de politie naar de auto en Emily uitgekeken, maar zij troffen niets aan.