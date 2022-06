Vermiste Reinder dood aangetroffen bij Biddinghuizen: ‘Geen sprake van misdrijf’

Identiteit

Bevestiging

Om negen uur vanochtend was de familie officieel nog steeds niet op de hoogte. ,,Maar we zijn er nagenoeg zeker van dat het Reinder is, al toen we hem zagen liggen. We rijden nu naar het St Jansdal onderweg naar hem toe’’, zei broer Peter op dat moment.



Later op de avond bevestigde Politie Flevoland via twitter dat het inderdaad gaat om de vermiste man. ‘Er is geen sprake van een misdrijf. We wensen de nabestaanden sterkte. Iedereen bedankt voor hun inzet bij de zoektocht. We doen een oproep om alle gedeelde foto’s te verwijderen in verband met privacy’.



Het is nog niet duidelijk waardoor Reinder in het water terecht is gekomen en hoe hij is overleden.