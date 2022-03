Vermiste vrouw (49) na bijna een week in levende lijve, maar ‘erg verzwakt’ gevonden in bossen bij Emst

Vier dagen lang hadden vrijwilligers van het Veteranen Search Team in de bossen bij Vierhouten gezocht naar de vrouw uit Hendrik-Ido-Ambacht. Zij raakte maandag vermist, nadat ze haar auto bij een hondenlosloopgebied in de buurt had geparkeerd. Dinsdag ging er een Burgernetmelding uit en vanaf woensdag werd een massale zoektocht ingesteld. Ook in de dagen daarna werd het gebied systematisch doorzocht, maar dat leidde niet tot het gewenste resultaat. Zaterdag kamde een groep van zo’n honderd veteranen voor de laatste keer een aantal bospercelen rondom Het Verscholen Dorp uit. De vrouw werd echter niet gevonden en VST staakte de zoektocht.

Ambulance

Familieleden van de vrouw zochten vandaag wel verder. Ze richtten zich daarbij op gebieden die door de veteranen nog niet waren bezocht. De familie kreeg daarbij hulp van vrijwilligers, waaronder mensen die in de omgeving wonen.



In de loop van zondagmiddag troffen zij de vrouw in levende lijve aan. Volgens politiewoordvoerder Simen Klok was ze ‘niet goed aanspreekbaar’. ,,En ze was erg verzwakt. Ze is daarom door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.’’



