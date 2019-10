Vermiste Zoran (40) uit Apeldoorn gevonden in huis van schoonvader

Verwarde toestand

De 40-jarige vader van vier kinderen vertrok vorige week dinsdag zonder telefoon of portemonnee van zijn huis in Apeldoorn. Volgens familie ging hij in verwarde toestand weg.



Zijn vrouw maakte zich enorm zorgen, hoewel de politie benadrukte dat het niet om een ‘urgente vermissing’ ging. Dat betekent dat er geen misdrijf was gepleegd en dat er geen reden was te geloven dat hij zichzelf of zijn omgeving iets zou aandoen.