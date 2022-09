Verpleegkundige op rooftocht maakt tonnen afhandig van demente patiënt, inspectie grijpt in

Het is over en uit voor haar werk in de zorg. De vrouw die er met een dikke 2 ton van een demente patiënt vandoor ging, mag haar beroep als verpleegkundige niet langer uitoefenen en wordt uit het BIG-register voor medische beroepen gehaald.



Dat heeft het tuchtcollege voor de gezondheidszorg geoordeeld. Wie niet in dit register staat, mag beroepen zoals arts, tandarts of verpleegkundige niet uitvoeren.