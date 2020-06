Verrast door de ‘Pallas geslaagd tour’ of een belletje: zo ging bij jullie de vlag met tas aan de gevel

Foto-albumVeel examenkandidaten wisten het al, maar vandaag is het toch officieel: ze zijn geslaagd, of niet. De gelukkigen werden gebeld met het heuglijke nieuws. Mentoren van het Citadel College in Nijmegen en het Pallas Athene College in Ede kwamen langs in een versierde auto of zelfs op de fiets.