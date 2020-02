Verstandig dat de organisatie van de Vierdaagse de kat uit de boom kijkt qua coronavirus

Jouw meningHet coronavirus rukt steeds verder op in Europa. Nu het zo dicht bij de grens is opgedoken is het naïef te veronderstellen dat het niet al in Nederland is. In ons land zijn de mondkapjes inmiddels op. De organisatie van de Vierdaagse wil nu echter geen maatregelen. De leiding van het Nijmeegse wandelevenement wacht met een beslissing daarover tot mei, omdat er dan waarschijnlijk meer duidelijk is over het virus.