Verwoestende brand is nachtmerrie voor carnavalsbouwers: ‘Levenswerk is weg’

De bouwers waren aan het werk toen er opeens gasflessen ontploften en er binnen een vlammenzee ontstond. ,,We zijn allemaal veilig, maar het is echt verschrikkelijk wat er is gebeurd.”



De totale schade is nog onbekend. Maar vast staat dat de twee grote praalwagens en een handjevol kleinere wagens in vlammen zijn opgegaan. Ook is de vereniging een groot deel van de carnavalsattributen verloren.



,,Iedereen stond hier met tranen in de ogen naar het vuur te kijken”, zegt voorzitter Martijn Merks (41) tegen het Brabants Dagblad. ,,Hier zit echt maanden, misschien wel jaren werk in. Ons levenswerk is weg.”



Onder de afgebrande praalwagens, die over twee weken zouden meerijden in de carnavalsoptocht van Zaltbommel, zijn volgens Merks de prinsenwagen en de wagen van de jeugdprins. Dat zijn de hoofdwagens van de optocht. Aan de wagens is bijna een jaar gewerkt. De carnavalsvereniging overlegt met de gemeente wat er nu met de optocht moet gebeuren.