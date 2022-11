Verzengende brand in Enschede dupeert vijf bedrijven: ‘Dit is een ramp’

ENSCHEDE - Hoofdschuddend taxeert Melki Kara de schade. Hij is onder het afzettingslint doorgekropen om naar binnen te kunnen kijken in het pand aan De Reulver in Enschede dat in de nacht van zondag op maandag volledig uitbrandde. „Dit is een ramp.”