Veteranen trotseren regen en kou tijdens de 78e herdenkingsdienst in Oosterbeek

Hondenweer was het zondagmorgen tijdens de Airborne Memorial Service. Toch bleven er weinig stoeltjes op de militaire begraafplaats in Oosterbeek onbezet. Onder een zee van paraplu's volgden honderden aanwezigen de traditionele dienst in het Engels, Pools en Nederlands.

Een minuut stilte voor koningin Elizabeth

De dienst begon met een minuut stilte ter nagedachtenis aan koningin Elizabeth van het Verenigd Koninkrijk. Zij overleed op donderdag 8 september op 96-jarige leeftijd. De Britse, Pools en Nederlandse vlaggen op de militaire bleven gedurende de gehele herdenking half stok hangen.

De enige veteraan die dit jaar de herdenkingen in de Eusebiuskerk, de Berenkuil en Oosterbeek bijwoonde is Roy Smith (97). In de kerk werd hij vrijdagavond toegesproken en bedankt door minister Dilan Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid. ,,Ik was heel vereerd", aldus de veteraan.

Net als Roberts stond het voor Smith vast dat hij er in Oosterbeek zou bij zijn, weer of geen weer. Gezeten in zijn rolstoel onder een regenzeil met boven hem een paraplu, zat hij er redelijk comfortabel bij. ,,Dit heb je over voor je gevallen kameraden", zei de Britse veteraan die met Roberts op de voorste rij zit. ,,We zijn hier nu voor de derde keer", zegt zijn dochter Linda, die hem begeleidt. Smith corrigeert haar met humor: ,,Ik was hier al eens in 1944, dus het is mijn vierde keer.”

Quote Ik was hier al eens in 1944, dus het is mijn vierde keer Veteraan Roy Smith

Gevangen genomen bij de Westerbouwing

Smith werd niet met een zweefvliegtuig of parachute gedropt. Hij behoorde tot de landmacht en kwam met bootjes ter hoogte van restaurant De Westerbouwing in Oosterbeek de Rijn over. ,,De Duitsers zaten op de heuvel en namen ons onder vuur. Op een gegeven moment waren we omsingeld. Het was doorvechten tot de dood of overgeven.”

De veteraan werd gevangen genomen en heeft de rest van de oorlog doorgebracht in een Limburgs gevangenkamp. ,,Ik heb jaren later hier in Oosterbeek Geoff Roberts ontmoet. Bleek dat we in hetzelfde kamp hadden gezeten zonder dat we dat toen wisten van elkaar.”

Omdat het niet ophield met regenen werd besloten om de 78e herdenkingsdienst in te korten uit mededogen met de veteranen en de wachtende bloemenkinderen. Zonder overdenkingen begon de kranslegging, waardoor de Airborne Memorial Service met een kwartier werd ingekort. Daarna was het de beurt aan de Nederlandse en Engelse bloemenkinderen. Zij legden bij alle graven van de slachtoffers van de Slag om Arnhem bloemen neer.

Volledig scherm Bloemenkinderen wachten tot ze hun bloemen bij de graven mogen neerleggen. © Erik van 't Hullenaar

Volledig scherm De Airborne herdenkingsgdienst. © Erik van 't Hullenaar