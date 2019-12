Video gemist? Illegaal vuurwerk en de zoen van een zeemeermin

videoDe Gelderlander plaatst steeds vaker video’s bij verhalen waarvan we vermoeden dat je ze niet alleen wilt lezen, maar het ook wilt zien. Een selectie van die video’s willen we je hieronder nog een keer aanbieden. Zeven video’s in willekeurige volgorde.

Een keiharde knal en je weet het: illegaal vuurwerk. Verslaggever van De Gelderlander Lars Barendregt laat zien hoe gemakkelijk het is illegaal vuurwerk te kopen en levert het in bij de politie. Maar of ze daar blij mee zijn...

Waar komt je kerstboom vandaan? Misschien hier wel. Sinterklaas is het land uit, dus vliegen de kerstbomen je weer om de oren. Grote kans dat de boom in jouw kamer hiervandaan komt.

‘Onze vis smaakt als de tongzoen van een zeemeermin’. Het werd de slechtste slogan van 2019. Hij is van Visbar De Zilte Zeemeermin in Arnhem. In plaats van dikke tranen dragen ze het als een geuzennaam, want iedereen in Nederland heeft nu van ze gehoord.

Meerdere konijnenhouderijen zijn van binnen te zien op beelden van dierenactivisten. Er komen zieke, dode of verminkte konijnen voorbij. Naast stallen in bijvoorbeeld Halle en Leur is ook de stal van Theo Koning in Wehl te zien. Hij is allerminst blij met het onverwachte nachtelijke bezoek. Maar hij heeft niks te verbergen.

Een muizenplaag teistert boeren in de Achterhoek en de Liemers. Bij de familie Simmes in Netterden ‘vreten ze alles kapot’.

Angelo Siep en Wesley Mortier. Beide topscoorders. Twee kanonnen, een doel. Siep speelt bij MASV in Arnhem en staat vandaag thuis op sportpark Malburgen-West tegenover WAVV uit Wageningen, waar Mortier voor speelt. Welk team zal de meeste goals maken?