Video gemist? In pyjama naar de stad en teckel Limo

videoDe Gelderlander plaatst steeds vaker video's bij verhalen waarvan we vermoeden dat je wel wilt zien waar we het over hebben. Een selectie van die video's willen we je hieronder nog eens aanbieden. Zeven video's in willekeurige volgorde.

Teckel Limo liep elf jaar geleden weg uit Warnsveld. De familie Ebbers dacht hem nooit meer terug te zien. Tot het telefoontje vorige week uit Gaanderen: hun Limo was gevonden. Deze week is ‘ie herenigd met zijn verbijsterde maar dolblije familie. Waar Limo al die tijd is geweest weten ze niet maar hij luistert nog steeds naar zijn naam.

De Waal op een ochtend in de herfst. Zo rustgevend.

Er was ook de eerste nachtvorst. Zoeken naar ruitenkrabber en handschoenen. Waar had je die ook alweer opgeborgen. Wat moet je nog meer doen om te zorgen dat je lekker warm blijft en dat je auto blijft rijden? Onze verslaggever loopt het even met je langs?

Na de boeren werd de bouw boos. Dat lieten ze blijken op het Malieveld in Den Haag. Ze reden ernaartoe met zwaar materieel. Onze verslaggever reed mee.

De Waalbrug wordt gerenoveerd en dat zorgt voor opstoppingen. Je hebt er misschien wel last van. Sommige automobilisten in elk geval wel en die laten dat de wegwerkers fijntjes weten. Maar wat doen die mannen daar nou de hele dag? We brachten 24 uur in beeld.

En de wintertijd ging in. Voor koffiezaak Doppio Espresso in Arnhem de reden om iedereen die in pyjama naar de zaak kwam een gratis ontbijtje voor te zetten. Personeel in badjas zagen klanten in roze, gestippelde, flanellen of geleende pyjama's.