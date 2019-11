Video gemist? Leraren de straat op en we moeten weer aan de winterbanden

videoDe Gelderlander plaatst steeds vaker video’s bij verhalen waarvan we vermoeden dat je wel wilt zien waar we het over hebben. Een selectie van die video’s willen we je hieronder nog eens aanbieden. Zeven video’s in willekeurige volgorde.

De emoties liepen hoog op voor de rechter. Inzet was het trapveldje bij basisschool de Buut in Nijmegen, waar kinderen al 40 jaar buiten spelen. Buren hebben enorm last van het geluid van die kinderen en hebben het zelfs over treiteren. Het geluidsniveau overschrijdt de vergunning en daar zou de gemeente tegen op moeten treden, vinden ze.

Meesters en juffen gingen deze week de straat op. Ze willen meer geld voor meer collega’s. Ineens zouden duizenden kinderen thuis moeten blijven. In Stevensbeek ving de burgemeester ze op, in Loo hadden ze wat anders bedacht. Ouders, oma’s en de wethouder namen het over.

Het gaat vriezen. Bandenwisseltijd voor veel automobilisten. Maar omdat de afgelopen winters toch minder hels waren, gaat niet iedereen meer over op winterbanden.

De stikstofcrisis legt Nederland deels plat. Zeker in de buurt van Natura 2000-gebieden kan er niet zoveel meer. Zo'n gebied is het Korenburgerveen bij Winterswijk. Hoe gaat het daar eigenlijk mee? Daar is een derde van het gebied eigendom van boeren en zij vinden dat het heel goed gaat met het veen. Vindt ecoloog Wieger Wamelink van de Wageningen Universiteit dat ook? We liepen er met hem doorheen.

Meer Achterhoek, want er is een Kampioen buutrednen van de Achterhoek en Twente. En dat is Daniël Schmitz uit 's Heerenberg!

Heb je geen tatoeage? Dan hoor je er al bijna niet meer bij. In elk geval had je dan niks te zoeken op de tattooconventie in de Eusebiuskerk in Arnhem. Daar waren deze week tattoo-artiesten uit Nederland, Duitsland maar ook uit landen als Australië en Vietnam bij elkaar om het stigma uit de wereld te helpen. Je kon je laten tatoeëren, maar er ook gewoon plaatjes kijken.