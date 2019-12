Video gemist? Overvallers schoppen snackbarhouder en Benjamin heeft een idee

Auto’s scheuren door de straat en er klinken schoten. ‘Eerst één, daarna nog vier of vijf’. Doetinchem werd zondag opgeschrikt door een schietpartij, in de buurt van het Slingeland Ziekenhuis.

In Duiven is de nieuwe woonwinkel Loods 5 geopend. 's Ochtends om tien uur konden de eerste klanten naar binnen.

Komt de Donjon alsnog terug in Nijmegen, maar dan in een hypermodern jasje? Het zou zomaar kunnen. De Nijmeegse ontwerper Pimm Terhorst wil dat de middeleeuwse burcht herrijst in het Valkhofpark. Als hologram. Wilt u dat ook?

Het veelbesproken roze asfalt bij de oprit van In ‘t Land naar de Rijnbandijk in Opheusden wordt vervangen door extra stroef zwart asfalt. De roze racebaan verdwijnt.

Wat ziet een duiker allemaal? Duikvereniging Sub Aqua Libera uit Lobith vroeg haar duikers hun beste onderwaterfoto's in te sturen voor een fotowedstrijd. Zeven van hen gaven daar gehoor aan en stuurden foto's in van vooral de trainingslocatie het Gat van Roelofs in Beek. Hoe het er daar uit ziet? Ze maakten er ook een video.