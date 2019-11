Video gemist? Protesterende boeren en bouwers en een uitgebrande caravanstalling

videoDe Gelderlander plaatst steeds vaker video’s bij verhalen waarvan we vermoeden dat je wilt zien waar we het over hebben. Een selectie van die video’s willen we je hieronder nog een keer aanbieden. Zeven video’s in willekeurige volgorde.

De vlammen sloegen vrijdagmorgen hoog uit het dak van de caravanstalling in Oeffelt. Enkele uren na de eerste vlammen blijkt hoe groot de ravage is. De schade aan de hal en alles wat erin stond is enorm. Onder de gedupeerden de organisatie van het Middeleeuws Gebroeders van Lymborchfestival en een man die al zijn hobbyspullen in ene caravan had opgeslagen.

Sinterklaas en zijn gevolg is weer in het land! Overal blije kinderen aan wie de Pietendiscussie voorbij gaat. Ook in Wageningen. Met roetveegpieten én zwarte pieten. Na bijna 50 jaar nemen die laatsten afscheid, met pijn in hun hart.

Tientallen bouwers en boeren uit de regio Barneveld verzamelden zich met zwaar materieel in Arnhem. Dat deden ze uit protest tegen de politie en als steun aan twee bouwers. Die waren gesommeerd naar het politiebureau te komen: ze worden ervan verdacht met een bus een motoragent de weg te hebben afgesneden.

Diana uit Didam schminkt doden. Ze denkt dat het helpt bij de rouwverwerking als nabestaanden de overledene bij het afscheid nog kunnen zien. Zij zorgt ervoor dat ze weer toonbaar zijn. Een mooi maar moeilijk vak.

In het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem experimenteren de nachtverpleegkundigen met powernaps, eten en een speciale bril om fit te blijven. Ze hebben soms operaties die de hele nacht duren. Het is ondenkbaar dat hun aandacht verslapt omdat ze moe zijn.