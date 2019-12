Video's gemist? Het jaar van Jordie de spits, Willie op zijn buik en de piloten van Market Garden

videoDe Gelderlander plaatst steeds vaker video’s waarvan we vermoeden dat je die wilt zien. Dat zijn nieuwsvideo’s maar ook mooie of opmerkelijke verhalen. En vaak hebben ze impact, zoals het verhaal over Noah van 17 die haar leven beëindigde of Willie die op zijn buik door het leven gaat. Een selectie van die video’s van 2019 willen we je nog een keer aanbieden. Twaalf video’s in willekeurige volgorde.

Arnhemmer Jeroen van Meerwijk deed mee aan Per Seconde Wijzer. En verloor. Op een nogal lullige manier, volgens veel kijkers. De laatste vraag nekte hem. Hij wilde sportvragen, maar kreeg muziekvragen. Over artiesten die ooit op de Superbowl hadden opgetreden. Op Twitter kwam een stortvloed aan steunbetuigingen voor Meerwijk wat resulteerde in een crowdfundingsactie die de 7500 euro bij elkaar moest brengen. van Meerwijk is overweldigd.

Noa was pas 16 maar was klaar met haar leven. Het meisje uit Arnhem legde haar worsteling vast in een boek. Het meisje stierf deze zomer nadat ze was gestopt met eten en drinken. Noa werd 17.

Spits Jordie van der Laan van Telstar spijbelde om naar Tottenham-Ajax te kunnen. Dat luidde voor de prof uit Cuyk zijn ontslag in, Telstar hoefde hem niet meer. Door zijn onhandige spijbelactie en het ontslag ontstond een hype rondom zijn persoon. ,,Uiteindelijk kan ik er vooral om lachen”, zegt de profvoetballer uit Cuijk. Hij staat nu in het veld voor Kozakken Boys in de tweede divisie.

De Tweede Wereldoorlog kreeg kleur. Verslaggever Joni van Essen van de Gelderlander kleurt in zijn vrije tijd historische foto’s in waardoor ze nog meer gaan leven. Zo kleurde hij de foto in van de capitulatie in Hotel de Wereld in Wageningen 74 jaar geleden.

Willie ten Holder uit Winterswijk gaat door het leven op zijn buik. Met zijn ligrolstoel reed hij naar Lichtenvoorde, Groenlo, naar familie in Bocholt. Hij had 150.000 kilometer op de teller en kreeg een nieuwe. Met een goede ligvorm, maar... de accu's waren niet sterk genoeg voor langere afstanden. Intussen wordt hij met zijn ligbed van het kastje naar de muur gestuurd en durft hij alleen nog naar zijn zoon in Meddo te rijden.

Het grootste festival van Nederland de Zwarte Cross heeft dit jaar te maken met ene drama. Een 18-jarige bezoeker uit Vragender komt om het leven. De organisatie van het festival besteedt op verschillende manieren aandacht aan zijn overlijden, onder meer met ene indrukwekkende rouwronde.

Tijdens de herdenkingen rond 75 jaar Operatie Market Garden afgelopen zomer sprongen duizenden parachutisten uit een vliegtuig. Zo zag dat er uit door de ogen van de parachutisten.

Eva Eikhout mist een deel van haar armen en benen. Ze heeft een sterke kinderwens, kan medisch gezien zwanger worden en een kind baren. Maar of ze het ook kan verzorgen is een grote vraag. Om dat te proberen mag ze een dag voor Fiene van vijf maanden zorgen, het dochtertje van haar buren Paul Rapp en Mirthe van Leeuwen.

Geen Wilhelmus tijdens de ‘Internationale Viering van de Vrijheid’ in Winterswijk. Het spelen van het volkslied zou ‘niet gepast’ zijn bij een feest met Duitsers. Na een stortvloed van kritiek, zelfs kamerleden bemoeiden zich ertegenaan, werd het in no time teruggedraaid. Wij vroegen ons af: kennen die Duitsers ons volkslied eigenlijk... En een stapje verder: kunnen ze het meezingen?

We kregen dit jaar een unieke blik binnen de muren van kippenslachterij Esbro in Wehl. Het bedrijf wil uitbreiden en woningen bouwen voor twee- tot vierhonderd buitenlandse werknemers. Er komen minimaal honderd arbeidsplaatsen bij, maar wat doet het bedrijf dan precies. Esbro slacht dagelijks 245.000 kippen, bijna vier kippen per seconde.

De eikenprocessierups, de letterzetter en ken je het draaigatje al? Kleine zandkratertjes langs de weg en zand op de stoepen verraden zijn aanwezigheid. Welkom in zijn wereld. Aan de Churchillweg in Wageningen kennen ze het beestje al een jaar of zes. En probeert de buurt gezamenlijk het draaigatje een beetje in toom te houden.

Een wonder in Gaanderen. Daar vonden mensen een verwaarloosde teckel die jaren moet hebben rondgezworven. Het bleek Limo die elf jaar geleden verdween van de woonboerderij van de familie Joling in Warnsveld. Hij kond worden herenigd met haar baasjes. ”Hij luisterde zelfs nog naar zijn naam.”